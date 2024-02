SOCIAL NETWORK Facebook compie 20 anni: il social network di Zuckerberg ha segnato l'inizio di un'era

Nel 2004, quando è nato Facebook, non esisteva nemmeno l'iphone, arrivato sul mercato solo tre anni dopo. Da quel 4 febbraio, però, è cambiato il mondo. Mark Zuckerberg è uno studente di Harvard quando, assieme a un gruppo di amici, lancia una rete sociale dedicata agli universitari. Di lì a poco si diffonderà ad altri atenei americani, per arrivare poi in tutto il mondo. Comincia così l'era social, con nuove piattaforme che pian piano affollano l'universo digitale. È una rivoluzione sociale: cambia il concetto di privacy, amicizia, informazione, politica e lavoro, con la nascita di nuove professioni all'insegna dei like. Nell'ottobre 2021 Facebook - la società non l'app - cambia nome in Meta per abbracciare il Metaverso. Il suo ecosistema comprende Messenger, Instagram, WhatsApp. E da pochi mesi anche Threads, l'anti Twitter. A distanza di 20 anni, nonostante la migrazione dei più giovani che lo percepiscono come il social dei “boomer”, resta la piattaforma più longeva e grande dal punto di vista numerico: oltre 2 miliardi di persone nel mondo la usano ogni giorno. Ma l'impero di Zuckerberg ha vissuto anche momenti difficili, come lo scandalo di Cambridge Analytica: quando si scoprì la diffusione illegale di dati personali di 100 milioni di utenti. Da una parte i social visti come il futuro, dall'altra i senatori americani che li hanno di recente additati come “una minaccia alla democrazia e alla vita umana”. E lo stesso Zuckerberg, in audizione alla commissione giustizia, ha chiesto scusa ai genitori dei ragazzi che sono morti o hanno sofferto abusi a causa dei social network.

