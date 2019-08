Facebook lavora a dispositivo per streaming e videochiamate

Un dispositivo che permetta lo streaming di contenuti e di fare videochiamate. E' l'idea su cui starebbe lavorando Facebook, secondo la testata The Information. La società di proprietà di Mark Zuckerberg si sarebbe rivolta a Disney, Netflix e altre aziende che si occupano di contenuti come Amazon, Hbo e Hulu, per proporre di inserire i loro servizi di streaming su questo nuovo dispositivo. Il dispositivo, il cui lancio sembra sia previsto per il prossimo autunno, userà la stessa tecnologia attualmente sfruttata da Portal, un display 'smart' interamente dedicato alle videochiamate già lanciato da Facebook nel 2018, di cui però non si hanno dati ufficiali di vendita e diffusione. Il nuovo dispositivo più concentrato sui contenuti come Apple Tv, dovrebbe chiamarsi Catalina ed essere anche corredato da un telecomando.

Interpellata da The Information, Facebook non ha commentato le indiscrezioni. Oltre a Portal, non è la prima volta che la società fa degli esperimenti nel settore dispositivi, lontano dal suo 'core business'. Nel 2014 ha comprato la società Oculus, che produce occhiali a realtà aumentata, di cui poi ha elaborato versioni aggiornate, fino all'ultima Oculus Quest.