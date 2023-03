Fallimento SVB: dopo ore di incertezza le Borse tornano ad accelerare

Le borse tornano ad accelerare dopo ore di profonda incertezza, a livello internazionale, in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank e gli effetti a cascata su diverse banche americane, specie quelle regionali, e non solo. All'indomani del lunedì nero, con 291 miliardi di euro bruciati dalle Borse europee, i mercati sembrano reagire. La banca First Republic vola a Wall Street, segnando un rialzo del 61% all'avvio degli scambi. L'istituto era finito sotto pressione con il fallimento della Svb. In Italia, Piazza Affari accelera, con l'indice Ftse Mib a +2,1%. Bene anche le altre Borse europee, con Parigi che sale dell'1,75%, Francoforte dell'1,6% e Londra dello 0,8%. Dopo un aumento dello spread in seguito al crack, il differenziale Btp-Bund torna a scendere: di 9 punti base. Bene anche le principali banche e assicurazioni italiane.