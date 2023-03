Fallimento SVB: dopo ore di incertezza le Borse tornano ad accelerare, chiusure positive in Europa

Le borse tornano ad accelerare dopo ore di profonda incertezza, a livello internazionale, in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank e gli effetti a cascata su diverse banche americane, specie quelle regionali, e non solo. All'indomani del lunedì nero, con 291 miliardi di euro bruciati dalle Borse europee, i mercati sembrano reagire. La banca First Republic vola a Wall Street, segnando un rialzo del 61% all'avvio degli scambi. L'istituto era finito sotto pressione con il fallimento della Svb. Dopo un andamento incoraggiante nel corso della giornata, in Italia Piazza Affari chiude la seduta con un deciso rimbalzo, in testa alle Borse europee con un +2,36% in chiusura. Il vecchio continente cerca dunque di superare lo shock. Chiusure positive per Parigi, Francoforte e Londra. Nel frattempo, si attendono le mosse delle banche centrali.