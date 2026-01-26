ESTERI Feedback positivi dal trilaterale sull'Ucraina ad Abu Dhabi. In America l'ICE continua a far discutere Le tensioni tra la popolazione stanno però facendo ricrede Trump che apre all'ipotesi che l'Ice lasci Minneapolis

Il Cremlino giudica positivi i primi contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa al trilaterale ad Abu Dhabi: “Confronti costruttivi – dichiara il portavoce di Mosca Peskov - ma c'è ancora molto lavoro da fare”, aggiungendo però che per la Russia: “È fondamentale la questione dei territori, da risolvere secondo la formula di Anchorage”; ovvero l'accordo tra Putin e Trump raggiunto nel vertice svoltosi in Alaska.

Nuovo scontro però con l'Europa: “La leadership Ue - afferma Peskov - è composta da funzionari incompetenti e Mosca non discuterà mai nulla col capo della diplomazia Kallas”. Intanto in America aumentano le proteste contro l'Ice; le forze federali anti-immigrazione, volute da Trump. Secondo il presidente Americano però la morte di americani in Minnesota per mano dell'Ice è colpa del "caos provocato" dai democratici, chiedendo che il Congresso metta fine alle cosiddette città santuario.

