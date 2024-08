Ferragosto bollente: bollino rosso in 22 città italiane. Afa sul Titano

In arrivo il picco di caldo, a Ferragosto e nei giorni successivi. Se oggi le città italiane da bollino rosso erano 19, già domani saliranno a 22. Le zone più calde, con punte di 40°, spaziano dal Triveneto all'Emilia Romagna, fino al Centro-Sud, lasciando parzialmente scoperto solo il Nordovest, dove le temperature risultano leggermente più basse. Sul Titano colonnina ben al di sopra dei 30 gradi, aria afosa, anche nella parte alta del territorio. Si conferma dunque la tenuta degli effetti dell'anticiclone africano sulla Penisola. Possibile cambio di rotta solo tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, quando dall'Atlantico – riferisce 3BMeteo - un fronte sembra intenzionato ad affondare gradualmente il colpo fin verso le regioni meridionali, a suon di temporali e con un netto calo delle temperature.

Intanto le fiamme continuano a divorare la Grecia. Bruciati già più di 10mila ettari. Una vittima e migliaia di persone in fuga dalle loro case nei dintorni di Atene, anche nella storica città di Maratona, mentre i forti venti alimentano i roghi che hanno lambito la capitale greca. Nell'immagine catturata da uno dei satelliti Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, gestito da ESA e Commissione Europea, si nota la lunghissima nube di fumo che, spinta dal forte vento, si estende ormai per oltre 300 chilometri in direzione Sud-Est verso la Libia. L'incendio è scoppiato domenica nella zona di Varnava, nell'Attica nord-orientale e piano piano si è esteso. Una linea di fuoco lunga 30 chilometri, ora frammentata. Al lavoro 702 vigili del fuoco con 27 squadre forestali, 199 mezzi e moltissimi volontari. Mobilitati 35 mezzi aerei. L'Ue invia un'importante operazione di assistenza, compresi due canadair dall'Italia.