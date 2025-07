DOLCIUMI Ferrero si prende i cereali USA: 3,1 miliardi di dollari per Kellogg La celebre azienda piemontese espande la presenza nel continente americano. Giovanni Ferrero: "E' una pietra miliare"

Ferrero si prende i cereali USA: 3,1 miliardi di dollari per Kellogg.

Il Gruppo Ferrero, colosso dolciario piemontese, ha annunciato l'acquisizione di WK Kellogg Co, la società nordamericana produttrice di cereali per la colazione, per la cifra di 3,1 miliardi di dollari (circa 2,7 miliardi di euro), a 23 dollari per azione in contanti. Questa operazione segna un capitolo fondamentale nella strategia di crescita di Ferrero, puntando a espandere la sua presenza e l'offerta di prodotti in Nord America.

WK Kellogg Co, nata dallo scorporo della divisione cereali nordamericana di Kellogg nel 2023, è celebre per marchi iconici come Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies, Kellogg's Special K, Frosted Mini Wheats e Raisin Bran. Sebbene valga circa 1,5 miliardi di dollari, l'azienda ha accumulato oltre 500 milioni di dollari di debiti e le sue azioni non hanno performato bene in borsa dal suo debutto.

Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo, ha enfatizzato che questa è "più di una semplice acquisizione: rappresenta l’unione di due aziende con un'importante tradizione e generazioni di consumatori fedeli. La notizia di oggi rappresenta una pietra miliare fondamentale in questo percorso, dandoci fiducia nelle opportunità future". Per WK Kellogg Co, l'unione con Ferrero garantirà "maggiori risorse e maggiore flessibilità per far crescere i nostri marchi iconici" in un mercato competitivo.

Gary Pilnick, CEO di WK Kellogg Co, ha elogiato Ferrero come "un’ottima casa" per i suoi dipendenti, dati i valori allineati con il fondatore W.K. Kellogg. Ferrero, fondata quasi 80 anni fa in Italia e famosa per Nutella e Ferrero Rocher, è già il terzo produttore mondiale di cioccolato e ha una solida presenza in Nord America dal 1969, con oltre 14.000 dipendenti. Questa acquisizione si aggiunge a precedenti mosse strategiche negli Stati Uniti, inclusi Wells Enterprises (gelati Blue Bunny) e il business del cioccolato Nestlé USA.

L'accordo ha ricevuto l'approvazione unanime del Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg Co e si prevede che la chiusura avverrà nella seconda metà del 2025, previa approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Una volta completata, WK Kellogg Co non sarà più quotata in borsa, diventando una controllata al 100% di Ferrero.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: