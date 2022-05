Festival di Cannes: red carpet rock per l'arrivo dei Maneskin

Se le dive di Hollywood si contendono lo scettro di regine del Red carpet, i Maneskin sono pronti a conquistare tutti a ritmo di rock 'n roll. I magnifici quattro – vincitori a Sanremo nel 2021 e due mesi dopo trionfatori all'Eurovision – sono atterrati a Nizza, pronti ad accendere la Montee des Marches, mercoledì, giorno della premiere mondiale di uno dei film più attesi del festival di Cannes, Elvis di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley e al suo rapporto con il manager, il colonnello Tom Parker. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno bruciando ogni tappa. Il gruppo è acclamato in America, ed è andato a Memphis per immergersi nell'atmosfera del re del rock. A fare da sottofondo al loro debutto sulla Croisette, If I can Dream, il brano che cantano per la colonna sonora del film di Luhrmann. Vere e proprie star della musica, braccati dai fan, il loro arrivo così come la partecipazione a Cannes sono gestiti in grande riservatezza. Si favoleggia di un party rock la notte del 25 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: