Filippine: terremoto di magnitudo 7.0 nell'isola di Luzon.

Erano le 2.43 in Italia quando una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha fatto tremare l'isola filippina di Luzon. Il sisma, riporta l'Ingv, è avvenuto ad un profondità di 20 chilometri, in un'area montuosa della provincia di Abra. Diversi i danni agli edifici, mentre – dalle prime informazioni – non ci sarebbero morti. I media locali riportano notizie di danni a strade e palazzi a Dolores e a Bangued, dove alcune persone si sono recate in ospedale per ferite.

