Finlandia entra nella Nato, Russia: "Rafforzeremo le difese a Ovest e garantiremo nostra sicurezza" Nel frattempo, una seconda persona sarebbe stata fermata per l'attentato a San Pietroburgo

“Questa è una settimana storica”: così il segretario generale della Nato Stoltenberg definisce l'ingresso della Finlandia nell'Alleanza. E' il 31esimo alleato dell'organizzazione. “Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta – ha affermato Stoltenberg – e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”. Un passaggio cruciale in tema di equilibri geopolitici che, come prevedibile, ha provocato la reazione della Russia che si è detta pronta a rafforzare le difese a ovest. In più, se forze e mezzi di altri membri Nato saranno dispiegati sul territorio finlandese, ha avvertito Mosca, “adotteremo passi ulteriori per garantire la nostra sicurezza”. Domani la riunione della commissione Nato-Ucraina con il ministro degli Esteri di Kiev. Da Stoltenberg l'auspicio che si vada verso un avvicinamento anche di quest'ultimo Paese all'Alleanza.

Intanto, vanno avanti le indagini sull'attentato nel caffè di San Pietroburgo nel quale è rimasto ucciso il blogger ultranazionalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, vicino al gruppo Wagner. Dopo l'arresto della principale sospettata, Darya Trepova, 26 anni, sarebbe stata fermata una seconda persona: si tratterebbe di un amico della donna. “Ho portato una statuetta che poi è esplosa”, ha dichiarato nelle scorse ore Trepova. Per Mosca l'attentato ha la firma dei servizi segreti ucraini. Proprio questo spiega il perché dell'”operazione militare”, sottolinea la Russia. Ma Kiev ribatte parlando di “terrorismo interno”. E il presidente Zelensky aggiunge: “Non penso a quello che succede a San Pietroburgo, ma al nostro Paese”. Per gli analisti americani dietro all'assassinio si nasconderebbero fratture all'interno del Cremlino. Tutto ciò in una fase di difficoltà per l'esercito russo in regioni come il Donbass.

