Finlandia: si entra con vaccino e tampone, poche le eccezioni

La Finlandia vieta l'ingresso agli stranieri non vaccinati, anche se dell'Unione europea. A meno che non abbiano meno di 16 anni, non siano residenti in Finlandia, non siano diplomatici o impiegati in attività essenziali o non abbiano motivi familiari non differibili come motivo del viaggio. I vaccinati dovranno in aggiunta esibire un test Covid negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Le misure sono entrate in vigore oggi. Inizialmente il governo finlandese aveva annunciato che l'ingresso nel Paese sarebbe stato possibile, dal 28 dicembre, solo con test negativo, obbligatorio per vaccinati e non vaccinati. Poi, nelle ultime ore, Helsinki ha optato per una stretta ulteriore.