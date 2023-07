Firmato il Memorandum d'intesa tra l'Ue e la Tunisia I 5 pilastri: "Assistenza macrofinanziaria dell'Ue, rafforzamento dei legami economici, cooperazione sull'energia verde, migrazione e promozione dei contatti tra le persone". Il 23 luglio confermata la conferenza sui migranti a Roma

È stato firmato, a Cartagine, il Memorandum di intesa tra Ue e Tunisia. A firmarlo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni, il primo ministro Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied.

La cerimonia della firma del Memorandum si è conclusa con la stretta di mano, a quattro, tra von der Leyen, Meloni, Rutte e Saied. Le immagini sono state rilanciate anche sul profilo twitter della presidente della Commissione. Presente, alla cerimonia, anche la premier tunisina Najla Bouden. Subito dopo, nella Sala del Consiglio del palazzo presidenziale di Cartagine, è iniziato l'incontro tra i leader europei e Saied.

"I nostri team hanno lavorato duramente per realizzare rapidamente un pacchetto forte, che rappresenta un investimento nella nostra prosperità condivisa, nella stabilità e nelle generazioni future". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen confermando "i 5 pilastri" dell'intesa concordati a giugno tra Ue e Tunisia: assistenza macrofinanziaria dell'Ue, rafforzamento dei legami economici, cooperazione sull'energia verde, migrazione e promozione dei contatti tra le persone.

"Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante che arriva dopo un grande lavoro diplomatico. Il Memorandum è un importante passo per creare una vera partnership tra l'Ue e la Tunisia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con Kais Saied nel palazzo di Cartagine. L'intesa va considerata "un modello" per le relazioni tra l'Ue e i Paesi del Nord Africa.

Il Memorandum permette "di affrontare in maniera integrata la crisi migratoria. Come diplomazia italiana abbiamo a lungo lavorato per questo obiettivo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con Kais Saied nel palazzo di Cartagine. Questo tipo di partenariato "sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa, lo dico con orgoglio ma anche con gratitudine nei riguardi della Commissione. Il Memorandum è un punto di partenza", ha spiegato.

"La prossima domenica, il 23 luglio, si terrà la conferenza internazionale sulla migrazione a Roma. Avrà il presidente Saied tra i protagonisti ma parteciperanno diversi capi di Stato e di governo mediterranei. Lo considero l'inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa dal passato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con Kais Saied nel palazzo di Cartagine.



