Flotilla per Gaza, la Spagna invia la nave militare Furor. Italia divisa sulla missione umanitaria.

È salpata all’alba dal porto di Cartagena la nave di azione marittima Furor della Marina spagnola, diretta nel Mediterraneo orientale per assistere la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale che trasporta aiuti umanitari destinati a Gaza. L’iniziativa coinvolge imbarcazioni provenienti da 44 Paesi, tra cui Italia, Grecia e Tunisia, e ha già subito diversi attacchi nelle scorse settimane.

Fonti militari hanno chiarito che la missione del Furor sarà esclusivamente di salvataggio e soccorso: la nave non potrà respingere eventuali attacchi israeliani e manterrà una distanza di sicurezza tra le 12 e le 14 miglia, con un ruolo limitato alla deterrenza e all’assistenza. A bordo, oltre all’equipaggio, si trovano una decina di fanti di marina, un team medico, legale e di intelligence.

Anche l’Italia ha deciso di rafforzare la protezione dei propri connazionali. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato la fregata Fasan e preallertato la nave Alpino, sottolineando però che “in acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza”. Più cauta la premier Giorgia Meloni, che critica apertamente la missione Flotilla, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani invita alla responsabilità: “Non è forzando un blocco navale che si aiutano i civili, serve una mediazione per far arrivare davvero gli aiuti”.

Gli attivisti, però, hanno respinto la proposta italiana di consegnare i materiali attraverso Cipro: “Resteremo fedeli al nostro obiettivo di rompere l’assedio illegale”, hanno dichiarato. Intanto il capo della diplomazia spagnola, José Manuel Albares, ha ribadito che i partecipanti alla Flotilla “sono persone pacifiche, con un obiettivo umanitario, che non rappresentano una minaccia per Israele né per la sua sicurezza”.

