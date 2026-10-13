FMI prevede crescita globale al 3,1% nel 2026, eurozona all'1,1%, Italia a +0,8%

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia mondiale per il 2026, portandole al 3,1%, rispetto al 3% stimato a luglio, grazie alla resilienza delle economie avanzate e all'aumento degli investimenti nell'intelligenza artificiale. L'espansione globale resta tuttavia inferiore al 3,5% del 2025, mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran e il rincaro dell'energia continuano a pesare sulle prospettive economiche, soprattutto nei Paesi più vulnerabili.

Secondo l'ultimo World Economic Outlook, l'eurozona crescerà dell'1,1% nel 2026 e dell'1,2% nel 2027, frenata dai costi energetici elevati, dalla debole fiducia dei consumatori e dalle persistenti pressioni inflazionistiche.

Il FMI avverte che "le scorte di gas restano inferiori alle medie stagionali in alcune aree d'Europa, rendendo il mercato del gas vulnerabile a condizioni meteo sfavorevoli in vista della stagione invernale del riscaldamento".

L'inflazione nell'area euro è stimata al 3,1% nel 2026 e al 2,8% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% della Banca centrale europea. Secondo il Fondo, "l'inflazione di fondo tornerà al 2% solo gradualmente", nell'eurozona entro la metà del 2028. Il persistere delle tensioni sui prezzi potrebbe costringere la BCE a mantenere una politica monetaria restrittiva, penalizzando consumi e investimenti.

Tra le principali economie europee, la Germania dovrebbe crescere dell'1,3% e la Spagna del 2,5% nel 2026. Per il Regno Unito il FMI prevede un'espansione dell'1,3%, seguita da un rallentamento all'1,2% nel 2027, per effetto degli elevati prezzi energetici e dei tassi d'interesse a lungo termine. Bene, anche se con numeri più modesti, anche l'Italia: le stime per il 2026 migliorano di 0,3 punti percentuali, da 0,5% a 0,8% rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Ritoccata in positivo, anche se di appena un decimale, la stima di crescita per il 2027, fino a 0,6%.

In generale a preoccupare gli analisti è soprattutto il protrarsi del conflitto in Medio Oriente. I prezzi dei prodotti petroliferi raffinati risultano ancora superiori del 70-95% rispetto ai livelli precedenti alla guerra. La capo economista del FMI, Silvana Tenreyro, ha avvertito che "un conflitto prolungato in Medio Oriente potrebbe esercitare ulteriori pressioni sull'inflazione e rallentare la crescita".

Il Fondo descrive un'economia mondiale sempre più "frammentata", nella quale il boom dell'intelligenza artificiale favorisce soprattutto le economie avanzate e i Paesi integrati nelle filiere tecnologiche, mentre gli importatori di energia e i Paesi a basso reddito subiscono maggiormente le conseguenze della crisi.

"I venti contrari di una guerra prolungata e di tensioni geopolitiche persistenti potrebbero riaccendere le pressioni inflazionistiche, mettere sotto stress i conti pubblici e le posizioni esterne e colpire in modo particolare i Paesi importatori di energia e quelli a basso reddito", si legge nel rapporto.

Anche l'intelligenza artificiale presenta rischi: un ridimensionamento delle aspettative sui profitti e sulla produttività potrebbe frenare gli investimenti e irrigidire le condizioni finanziarie.

Per le economie avanzate il FMI prevede una crescita del 2,1% nel 2026, mentre la Cina dovrebbe rallentare al 4,5%. L'inflazione globale è stimata al 4,7%, alimentata dalle tensioni energetiche e dalle pressioni sulla domanda.

Tenreyro ha quindi chiesto ai governi un'"azione urgente", attraverso interventi fiscali temporanei e mirati e politiche monetarie concentrate sulla stabilità dei prezzi. "L'economia ha mostrato resilienza, ma quella resilienza sta raggiungendo i suoi limiti", ha affermato la capo economista. "Il compito ora è passare dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione, ripristinando i margini di bilancio e rafforzando di nuovo la capacità di tenuta dal lato dell'offerta".







