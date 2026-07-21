Fmi, via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina
Il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, ha detto che "preservare la stabilità macroeconomica del paese rimane la priorità immediata"
Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'Fmi da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. "L'Ucraina - si legge in una nota del Fondo - ha mantenuto una stabilità macroeconomica e finanziaria nonostante la guerra in corso con la Russia, un contesto esterno più difficile e rischi che restano eccezionalmente elevati".
Il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, ha detto che "l'Ucraina continua a dimostrare una notevole resilienza" di fronte al conflitto. "Preservare la stabilità macroeconomica rimane la priorità immediata", ha aggiunto. Ha sollecitato una "politica fiscale prudente" e una politica monetaria oculata, unitamente a misure per salvaguardare la solidità del settore finanziario.
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