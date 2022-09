MORTE ELISABETTA Folla record per il saluto alla regina. In partenza per Londra i Capitani Reggenti Rigidissimo il protocollo che guiderà la cerimonia alla quale parteciperanno circa 2mila ospiti

Folla record per il saluto alla regina. In partenza per Londra i Capitani Reggenti.

Proseguono a Londra le code chilometriche per dire addio alla Regina Elisabetta II. Partono oggi per la capitale britannica anche i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli per partecipare ai funerali di stato di lunedì. Domani sera i Reggenti, assieme a tutte le altre autorità presenti parteciperanno al ricevimento ospitato da re Carlo a Buckingam Palace. Rigidissimo il protocollo che guiderà la cerimonia alla quale parteciperanno circa 2mila ospiti tra capi di stato, dignitari stranieri e teste coronate. Circa tre ore il tempo necessario per l'ingresso degli ospiti dell'Abbazia di Westminster dove i posti da occupare andranno in base ad età, lignaggio ed importanza del paese rappresentato.

Alla fine delle liturgia il corteo, guidato da re Carlo, si sposterà fino a Wellington Arch, poi soltanto un nucleo ristretto potrà accompagnare il commiato alla St Georges Chapel e soltanto la famiglia reale potrà presenziare alla cerimonia di sepoltura.

Per la Reggenza dopo la funzione un ricevimento offerto dal Ministero degli esteri britannico.

Intanto, re Carlo III apre al figlio ribelle Harry che oggi potrà indossare la divisa al turno di veglia affidato a 8 nipoti della sovrana scomparsa. Harry parteciperà con William, ormai erede al trono, assieme a Peter Phillips e Zara Tindall (figli della principessa Anna); Beatrice ed Eugenie di York (figlie del principe Andrea); e lady Louise Windsor e James di Severn (figli del principe Edoardo). Apparso in divisa anche il principe Andrea.

E si apre anche un caso diplomatico: a una delegazione cinese è stato rifiutato l'accesso alla Westminster Hall. Il governo di Pechino: 'Il Regno Unito dovrebbe mantenere il protocollo diplomatico e l'ospitalità'.

