Fonti Usa: "Iran pronto a lanciare missili su Israele".

Tensione altissima in medio oriente. Secondo funzionari statunitensi, citati dai media Usa, l'Iran lancerà un attacco missilistico balistico contro Israele nelle prossime ore, probabilmente dopo il tramonto. Teheran potrebbe lanciare missili da crociera e droni come ad aprile. Proprio l'Iran ha ribadito che appoggerà Hezbollah, oggi come ieri. Da Israele il recente lancio delle operazioni di terra in Libano.

E intanto gli Stati Uniti avvertono che un attacco diretto su Israele comporterà gravi conseguenze per Teheran. Ad affermarlo un responsabile della Casa Bianca. Nel pomeriggio un forte boato è stato sentito a Tel Aviv: si trattava, come spiegato dalle istituzioni israeliane, di un ordigno lanciato dal Libano sul centro di Israele ma in un'area aperta.

