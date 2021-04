Forbes: la pandemia porta 660 nuovi ricchi, Mister Amazon sempre al top, Del Vecchio in Italia

Il 2021 anno record per i 'paperoni'. Il numero dei miliardari nel mondo è balzato a 2.755, ovvero 660 in più rispetto all'anno scorso. Complessivamente valgono 13.100 miliardi, 8.000 in più del 2020. E' quanto emerge dalla 35ma classifica annuale dei super ricchi di Forbes, nella quale si registrano 493 nuovi ingressi, circa uno ogni 17 anni, di cui 210 dalla Cina e da Hong Kong. Jeff Bezos si conferma l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna di 177 miliardi di dollari. La medaglia d'argento va a Elon Musk, con i suoi 151 miliardi.









Leonardo del Vecchio con i suoi 25,8 miliardi di dollari è l'uomo più ricco d'Italia e occupa la 62ma posizione della classifica Forbes, secondo la quale Giovanni Ferrero (40mo), il re della Nutella, vanta un patrimonio da 35,1 miliardi ma è 'ufficialmente' il più ricco del Belgio dove ha ora la residenza. Giorgio Armani è 323mo con 7,7 miliardi e Silvio Berlusconi 327mo con 7,6 miliardi.