Forte scossa di terremoto al largo dell'Algeria, avvertita anche in Italia.

È stata avvertita anche in Italia, in particolare in Sardegna, la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avvenuta stanotte poco dopo l'1:00 di fronte alla costa dell'Algeria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 20 chilometri da Bejaia.

Bejaia, che ha una popolazione di circa 164.000 persone, ha avvertito una "scossa moderata", ha detto l'USGS. Il terremoto è stato sentito anche nella capitale Algeri. Dopo la prima scossa di magnitudo 6.0, l'USGS ne ha segnalato altre due nella stessa zona, rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.7. A Bejaia, la direzione generale della Protezione Civile algerina ha riferito di alcuni casi di panico, con residenti che sono fuggiti dalle loro case. Alcune case hanno subito danni, tra cui crepe nei muri e il crollo parziale di un vecchio edificio non occupato. Non ci al momento segnalazioni di feriti gravi o vittime.

