Forte terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine: nessuna vittima, allerta tsunami revocata.

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì il sud delle Filippine, con epicentro al largo della provincia di Davao Oriental, nella regione di Mindanao. La scossa, registrata poco prima delle 11 ora locale (le 3:43 in Italia), è stata avvertita in diverse aree del Paese, spingendo le autorità a diffondere un’allerta tsunami poi revocata dopo alcune ore.

Nonostante la potenza del sisma, al momento non si registrano vittime né danni gravi alle infrastrutture. L’ufficio sismologico locale ha tuttavia avvertito che sono possibili scosse di assestamento nelle prossime ore. Le Filippine si trovano lungo l’“Anello di Fuoco” del Pacifico, una delle zone a più alta attività sismica e vulcanica del pianeta.

