Forte terremoto in Croazia, avvertito anche in riviera

E' stato avvertito anche a Rimini, il terremoto che ha colpito la Croazia. Una scossa di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5:24 locali (le 6:24 in Italia) nella capitale Zagabria, . L'ipocentro a circa 10 km di profondità, l'epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della capitale. Foto e video online dei media locali mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Molti residenti sono scesi in strada. Una emergenza che si aggiunge a quella del coronavirus. Secondo le prime informazioni ci sarebbero un ragazzo grave e tre feriti lievi. Danni ai palazzi più vecchi e alle chiese nel centro storico sono visibili ma non ingenti.