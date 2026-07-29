Forte terremoto in Giappone: almeno 13 morti e oltre 100 feriti

E' di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 7.1, con ipocentro a 10 chilometri di profondità, che ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, nel Giappone sudoccidentale.

La premier Sanae Takaichi ha dichiarato: "Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade".

Decine ancora i dispersi sotto le macerie, in particolare dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo fonti governative, nelle prime ore di mercoledì oltre 9mila persone si trovavano nei centri d'accoglienza. Circa 300mila gli evacuati.







