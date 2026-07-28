Forte terremoto in Giappone, crolli e incendi a Kumamoto: persone intrappolate in un centro commerciale

Una violenta scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone, alle 16.27 locali, le 9.27 in Italia. L’Agenzia meteorologica giapponese ha stimato una magnitudo di 7.1, con ipocentro a circa dieci chilometri di profondità e intensità 7 sulla scala nipponica “Shindo”, il livello massimo. L’US Geological Survey ha successivamente indicato una magnitudo di 6.8.

L’allerta tsunami, diramata per il mare di Ariake e quello di Yatsushiro con onde previste fino a un metro, è stata revocata dopo circa due ore. Il bilancio resta provvisorio: secondo Nhk, almeno 50 persone sono state ricoverate, dodici abitazioni sono crollate e in quattro casi risultano persone intrappolate.

Particolarmente grave la situazione all’Aeon Mall di Kashima, dove un’esplosione avrebbe preceduto il cedimento di parte del secondo piano. Vigili del fuoco e soccorritori stanno cercando numerose persone rimaste all’interno; l’entità delle conseguenze non è ancora definita.

Incendi e danni sono stati segnalati in diverse località, mentre circa 48mila utenze sono rimaste senza corrente. Sospesa la circolazione ferroviaria, compresi gli Shinkansen; chiusa anche la pista dell’aeroporto di Kumamoto e interrotti alcuni collegamenti stradali e telefonici.

Non sono state rilevate anomalie nelle centrali nucleari della regione. La compagnia elettrica Kyushu Electric Power ha riferito che i reattori in funzione hanno continuato a operare normalmente.

La premier Sanae Takaichi ha disposto una rapida verifica dei danni e ordinato di dare priorità assoluta al salvataggio delle persone, invitando la popolazione a restare vigile per possibili forti scosse successive.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza al Giappone, precisando che la Farnesina è in contatto con l’Ambasciata italiana a Tokyo per assistere eventuali connazionali coinvolti.







