Forte terremoto in Kamchatka, allerta tsunami nell'oceano Pacifico

Attorno alle 11 di mattina locali - poco dopo l’1 di notte in Italia - c’è stato un forte terremoto di magnitudo 8.8 al largo della penisola del Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Subito dopo il terremoto è stata diffusa un’allerta tsunami sia per la Russia che per Giappone, Hawaii, Alaska ed alcune zone della costa occidentale degli Stati Uniti.



Il terremoto ha provocato numerosi feriti, secondo le autorità locali. "Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti", ha scritto il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, su Telegram. Difficile, al momento, stilare un bilancio su possibili vittime.

Gli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, sono stati evacuati. Lo ha comunicato il gestore dell'impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco), che al momento comunque non segnala alcuna anomalia sul sito, teatro dell'incidente nucleare nel marzo del 2011.