Fotografato il buco nero della Via Lattea, è la prova che esiste

Il primo indizio, 48 anni fa, era stato il movimento delle stelle intorno a quello che aveva tutta l'aria di essere un corpo invisibile, compatto e molto massiccio al centro della Via Lattea. Da allora sono stati raccolti indizi sempre più importanti e finalmente la prima foto ha fornito adesso la prova definitiva che il buco nero Sagittarius A* esiste davvero. Una foto che segna la storia della scienza, un'altra pietra miliare degli studi sull'universo. Per realizzarne l'immagine, il team internazionale composto da 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo ha creato il potente EHT, Event Horizon Telescope, mettendo insieme otto osservatori radio-astronomici in tutto il mondo per creare un unico telescopio virtuale dalle dimensioni del pianeta Terra. Il buco nero, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. “Un'immagine straordinaria ed un laboratorio unico per studiare i fenomeni fisici previsti dalla teoria della relatività di Einstein e forse per esplorare qualcosa di nuovo e inatteso”, dicono gli studiosi. A tre anni dalla prima foto di un buco nero, quello della galassia M87, la nuova immagine conferma definitivamente l’esistenza di un buco nero al centro della nostra galassia. Per riuscire a catturarla ci sono voluti cinque anni di lavoro. Nonostante Sagiuttarius A* sia molto più vicino rispetto a quello della galassia M87, ottenerne lo scatto è stato molto più difficile: poiché è più piccolo, il gas gli ruota intorno molto velocemente, impiegando pochi minuti per completare un’orbita intorno al buco nero.