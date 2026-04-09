GUERRA IN MEDIORIENTE Fragile la tregua tra Iran e Usa: Hormuz bloccata, ancora scontri tra Israele e milizie libanesi Nessuna petroliera transita nello stretto dopo il cessate il fuoco. Trump: "Le forze Usa resteranno schierate". Hezbollah lancia razzi, Israele bombarda il sud del Libano

La tregua tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e carica di tensioni, con ripercussioni immediate su uno dei nodi strategici più delicati del commercio globale: lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita i dati della società di monitoraggio marittimo Kpler, nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato il passaggio da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco. Solo quattro navi cargo dedicate a carichi secchi sono riuscite a transitare.

Il blocco, di fatto, non è stato formalizzato ma è il risultato di un clima di forte incertezza e rischio. Le autorità portuali iraniane hanno infatti sconsigliato alle imbarcazioni di attraversare lo stretto senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, citando il pericolo di mine nella zona. I media statali iraniani parlano apertamente della necessità di utilizzare rotte alternative fino a nuovo ordine, mentre fonti vicine a Teheran indicano che la sospensione del traffico è anche una forma di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano.

Sul piano politico e militare, il presidente americano Donald Trump ha ribadito che le forze statunitensi resteranno schierate nell’area fino al raggiungimento di un “vero accordo” con Teheran. In un messaggio dai toni duri, Trump ha assicurato che non ci saranno armi nucleari e che lo Stretto di Hormuz tornerà a essere “aperto e sicuro”, ma ha anche avvertito che, in caso contrario, gli scontri potrebbero intensificarsi drasticamente.

In questo clima di tensione, si inseriscono anche i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran, previsti nel fine settimana a Islamabad. Le autorità pakistane hanno proclamato due giorni festivi nella capitale, una misura spesso adottata per motivi di sicurezza in occasione di eventi diplomatici di alto livello.

Ma mentre la diplomazia prova a tenere in piedi un equilibrio precario, sul terreno il fronte mediorientale resta estremamente instabile, soprattutto in Libano. Nelle ultime ore, secondo media locali, l’aviazione israeliana ha condotto oltre venti raid nel sud del Paese, colpendo villaggi nel distretto di Bint Jbeil e altre aree sensibili, inclusi collegamenti infrastrutturali come il ponte di Al-Qasmiyah e la periferia sud di Beirut.

La risposta di Hezbollah non si è fatta attendere: il gruppo sciita ha dichiarato di aver lanciato razzi contro il kibbutz israeliano di Manara, definendo l’azione una reazione alla “violazione” della tregua. Una dinamica che rischia di allargare ulteriormente il conflitto, intrecciando sempre più il dossier iraniano con quello libanese.

Sul piano umanitario, la situazione è drammatica. Secondo UNICEF, intere comunità in Libano sono state devastate dai bombardamenti, con case distrutte e numerose vittime civili, tra cui anche bambini. L’organizzazione chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione immediata della popolazione.

Il rischio di una nuova escalation di violenza è quanto mai concreto.

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