Francia: bimba di 11 anni uccisa a colpi di pistola da un vicino

Una bambina di 11 anni è stata uccisa a colpi di pistola da un vicino di casa mentre il padre è rimasto gravemente ferito a Finistère, in Bretagna. Lo ha reso noto la procura di Rennes. La piccola era nel giardino di casa a Plonevez-du-Faou quando è stata colpita nella serata di sabato 10 giugno. "I gendarmi hanno scoperto il corpo senza vita di una bambina di 11 anni. È stato trovato anche il padre della bambina, gravemente ferito e in pericolo di vita", ha dichiarato il procuratore di Quimper Carine Halley, aggiungendo che il vicino e sua moglie sono stati presi in custodia.