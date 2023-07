Francia: cala ancora la tensione, solo 16 fermi nel Paese

Continua a scendere la tensione in Francia e la notte si è conclusa con appena 16 persone fermate in tutto il Paese, di cui sette a Parigi e in banlieue, contro un totale di 81 ieri notte: lo ha fatto sapere il Ministero dell'Interno. Dall'inizio dei disordini, oltre 6.000 auto sono state incendiate, e 12.400 cassonetti sono stati dati alle fiamme. Bruciati o danneggiati 1.100 edifici e 270 commissariati e gendarmeria assaltati. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, l'ondata di violenze ha provocato il ferimento di 800 effettivi. Oltre 3.600 i fermati.