Francia, il no alla marcia non ferma i cortei. La sorella di Traorè: "La polizia è razzista e violenta"

E' la Francia delle rivolte ma è anche la Francia del pugno duro e della repressione. Dopo l'annuncio di una probabile stretta sui social ecco arrivare il divieto all'annuale marcia in ricordo di Adama Traoré, morto durante il suo arresto nel 2016. Un “no” che non ferma la protesta: in molte città marce di 'lutto e rabbia' dopo i fatti di Nanterre. A Parigi, nonostante il divieto, si presentano in più di 2.000 in place de la République, compresi alcuni esponenti del partito della gauche radicale. Parla la sorella di Traoré, diventata simbolo della lotta. Davanti a lei diversi agenti in tenuta antisommossa: "Manifestiamo per i giovani - dice - per denunciare le violenze della polizia. Vogliono nascondere i nostri morti. Autorizzano la marcia dei neonazisti ma vietano la nostra. La Francia non può dare lezioni di morale. La sua polizia è razzista, la sua polizia è violenta. Il governo – avverte - ha deciso di gettare olio sul fuoco". Sarà denunciata per manifestazione non autorizzata, mentre il fratello, Youssouf, è stato fermato durante la dispersione della folla, e sarà denunciato per "violenze contro le forze dell'ordine".