FIAMME Francia: incendio alla cattedrale di Nantes, aperta un'inchiesta per incendio doloso

Francia: incendio alla cattedrale di Nantes, aperta un'inchiesta per incendio doloso.

Un incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di Nantes, cittadina del nord-ovest della Francia, secondo quanto dichiarano i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique. "Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. È un incendio importante", dice un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40. Dopo ore di lavoro, le fiamme sono state "circoscritte", sempre secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Nantes ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso", come annunciato dal procuratore Pierre Sennes, secondo il quale tre inneschi sono stati trovati in tre punti diversi all'interno della cattedrale: uno accanto al grande organo, gli altri due ai lati della navata.

#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.

Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s

I più letti della settimana: