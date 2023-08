Francia: incendio in centro per disabili. 11 vittime

Francia: incendio in centro per disabili. 11 vittime.

Un incendio è divampato questa mattina in un centro per disabili mentali a Wintzenheim, in Alsazia; 11 le vittime confermate. La Premier francese Elisabeth Borne, recatasi sul posto, ha parlato di “spaventosa tragedia”, annunciando l'apertura di un'inchiesta. La struttura avrebbe infatti dovuto accogliere 16 persone; mentre gli ospiti pare fossero 28. Sotto choc la proprietaria, che ha fatto scattare l'allerta. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e personale medico; gravissimo, però, il bilancio. Le autorità giudiziarie non si sbilanciano al momento sulle cause del rogo. Sostegno, da parte del Governo francese, alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza accorse sul luogo dell'incendio.

