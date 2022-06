Francia: Macron perde la maggioranza assoluta

Francia: Macron perde la maggioranza assoluta.

A due mesi dalla conferma all'Eliseo Emmanuel Macron resta senza maggioranza assoluta in parlamento. Il presidente con la sua coalizione "Ensemble!" crolla, mentre trionfa la coalizione di sinistra di Jean-Luc Mélenchon. Il successo più vistoso è però quello di Marine Le Pen, rieletta, con il Rassemblement National che aumenta i suoi seggi da 8 a 90. Il distacco tra Macron e Mélenchon è di 100 seggi: 247 per l'alleanza governativa, 147 per l'Unione della gauche.

La premier francese, Elisabeth Borne ha affermato che la situazione "inedita" creata dal voto "rappresenta un rischio per il nostro Paese viste le sfide che dobbiamo affrontare, sia sul piano nazionale che internazionale". Il voto "dovremo rispettarlo e trarne le conseguenze" ha aggiunto la Borne, lanciando un appello alle forze politiche "di buona volontà" a "unirsi" e a lavorare per "costruire una maggioranza d'azione" per il paese, costruendo dei "compromessi".

