ELEZIONI PRESIDENZIALI Francia: Macron verso la rielezione Alle 20:00 la chiusura dei seggi; 1.100 i cittadini francesi residenti tra San Marino, Umbria e Marche

A mezzogiorno era del del 26,41% l'affluenza al voto per il ballottaggio delle presidenziali in Francia: due punti in meno rispetto al 2017, ma un punto in più rispetto al primo turno delle elezioni.

Sfida aperta fra il presidente uscente, Emmanuel Macron, e la sua rivale di estrema destra, Marine Le Pen. Sono circa 48 milioni gli elettori chiamati alle urne. Alle 20.00, dopo la chiusura dei seggi, le prime proiezioni dei risultati. Macron è favorito dai sondaggi, ma mai prima d'ora l'estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile vittoria.

A pochi minuti dalla chiusura dei seggi in Francia, Emmanuel Macron, secondo i sondaggi, sembra andare verso la rielezione. Il presidente uscente sarebbe nettamente in vantaggio con il 55-58% delle preferenze, mentre la sfidante Marine Le Pen raccoglierebbe tra il 42 e il 45% dei voti.

Circa 1.100 i cittadini francesi residenti tra San Marino, Umbria e Marche che hanno avuto la possibilità di votare al Consolato onorario di Francia a Perugia.

