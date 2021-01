Francia: morto il calciatore Maboulou per infarto. Prof. Gulizia, "serve prevenzione cardiovascolare efficace"

Il prof. Michele Gulizia - presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - ha dichiarato: “Eventi tragici come questi devono fare accendere con potenza i riflettori sull’importanza di una prevenzione cardiovascolare efficace, precoce e senza sconti. È fondamentale una salvaguardia dello stato di salute cardiovascolare attraverso controlli cardiologici accurati, da svolgere anche in pieno benessere. A maggior ragione nello sport agonistico dove, a causa delle continue sollecitazioni che il sistema cardiovascolare subisce per la complessità del gesto sportivo agonistico, questi controlli vanno ripetuti alla minima avvisaglia, senza aver timore di fermare un atleta in corsa, ma avendo cura prima della sua salute piuttosto che del successo sportivo".





"Pochi sanno che sono oltre 60mila i morti per morte cardiaca improvvisa in Italia - prosegue Gulizia - quasi tutte secondarie ad arresto cardiaco, e che in una stragrande quantità di casi un cuore può essere rianimato da un qualunque cittadino, anche non sanitario, che conosca i principi della Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) e che abbia partecipato con profitto a uno dei tanti corsi BLS e BLSD che organizziamo in tutta Italia. Sono manovre semplici da imparare, anche con l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno, che in molti Paesi civili si insegnano già a scuola sin dalle classi medie e fino a quelle superiori".

"E proprio per tenere alta l’attenzione sulla prima causa di morte nel nostro Paese, le malattie cardiovascolari, la Fondazione per il Tuo cuore, che ho l’onore di presiedere, a febbraio invita al consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, giunto alla quindicesima edizione. Per il 2021 la Fondazione attiverà un numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i Cardiologi Ospedalieri delle numerose strutture aderenti distribuite sull’intero territorio nazionale".