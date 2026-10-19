ESTERI Francia, proteste e violenze: 1.800 arresti, il governo valuta coprifuoco locali La mobilitazione nata nelle scuole si allarga al caro vita e ai servizi pubblici. Il ministro dell’Interno ammette criticità nella gestione, Macron respinge le dimissioni; i Gilet Gialli annunciano un nuovo “atto” il 24 ottobre

Quello che era iniziato a settembre come un movimento studentesco per denunciare la mancanza di insegnanti e il deterioramento dei centri educativi, si è trasformato in una contestazione generale contro l'aumento del costo della vita, la perdita del potere d'acquisto e il declino dei servizi pubblici, con il ritorno dei gilet gialli al fianco di studenti e organizzazioni sindacali.

L'esplosione di violenze ha visto negozi saccheggiati, veicoli incendiati e attacchi a edifici pubblici e ha portato a duri scontri con le forze di sicurezza, con un bilancio che conta circa 1.800 arresti e più di 500 poliziotti e gendarmi feriti. Il ministro dell'Interno francese Nunez ha ammesso che la polizia ha "perso il controllo" in alcune città e non ha nascosto "una mancanza di previsione nei preparativi". Lo stesso Nunez ha presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron, il quale ha respinto la richiesta "per garantire la continuità nella guida delle forze dell'ordine in questo momento".

Nel frattempo la tensione resta alta e le azioni di protesta proseguono anche a Parigi, dove una cinquantina di studenti ha sbarrato l'accesso al museo del Louvre, comunicando tramite un volantino: "Siamo fieri di annunciarvi il blocco del più grande museo del mondo". Il primo ministro Sébastien Lecornu ha chiesto ai prefetti di decretare “alcuni coprifuoco parziali e localizzati” per scongiurare nuove violenze. A Marsiglia, divieto di qualsiasi tipo di manifestazione o assembramento. Il premier ha dichiarato che “lo stato d'emergenza” verrà decretato “solo se utile”.

Intanto i Gilet Gialli comunicano che ci sarà un “secondo atto” il 24 ottobre, intitolato “Macron deve lasciare il posto al popolo”. Si esprime anche il Cremlino: “La situazione in Francia si è diffusa in altri Paesi come l'Italia, è una crisi grave, disordini che rasentano il caos”, le parole del portavoce Peskov.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: