PROVENZA Francia shock, cinque neonati trovati morti in casa: i corpi nascosti in scatole di cartone Il ritrovamento è avvenuto nell'abitazione di una coppia a Orange, nel sud del paese. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della morte e ricostruire la vicenda.

Francia shock, cinque neonati trovati morti in casa: i corpi nascosti in scatole di cartone.

Macabra scoperta a Orange, nel dipartimento di Vaucluse, nel sud della Francia, dove i corpi senza vita di cinque neonati sono stati rinvenuti all'interno di alcune scatole di cartone custodite nell'abitazione di una coppia. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità.

Secondo quanto riferisce il quotidiano francese Le Parisien, tutto sarebbe iniziato nella giornata di lunedì 27 luglio, quando la donna si è recata in ospedale a causa di forti dolori addominali e avrebbe poi partorito. Il marito, rimasto a casa, avrebbe deciso di controllare alcune scatole dopo una discussione con la moglie sul loro contenuto. Aprendone una, avrebbe trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. A quel punto avrebbe portato la scatola in ospedale, denunciando l'accaduto.

La segnalazione ha fatto scattare l'intervento della polizia giudiziaria di Avignone, che ha eseguito una perquisizione nell'abitazione. Nel corso degli accertamenti, gli investigatori avrebbero rinvenuto altri resti, di almeno 5 bambini, descritti da Le Parisien come feti custoditi in sacchetti di plastica e riposti all'interno di alcune scatole. Saranno gli esami medico-legali a stabilire con precisione le cause della morte e l'epoca dei decessi.

La coppia, incensurata, ha altri due figli di 8 e 12 anni. L'uomo lavora, mentre la moglie è casalinga. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'indagine, ancora nelle fasi iniziali.



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