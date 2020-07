Francia: si dimette il premier Edouard Philippe, non si esclude sua riconferma

Il premier francese, Edouard Philippe, ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron: è quanto annuncia l'Eliseo che, sottolinea, "un nuovo primo ministro verrà nominato nelle prossime ore". In Francia non viene esclusa a priori la sua riconferma. Intervistata in diretta da BFM-TV, Agnès Firmin Le Bodo, deputata di Seine-Maritime a lui vicina, parla di "nuovo slancio, forse con la stessa persona". "Nuovo primo ministro non vuol dire nuova personalità", ha dichiarato.