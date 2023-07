Francia: tensione ancora alta, oltre 700 fermi nella notte. Vertice all'Eliseo

Francia: tensione ancora alta, oltre 700 fermi nella notte. Vertice all'Eliseo.

Nuove tensioni in Francia. Più di 700 i fermi nella quinta notte di proteste per la morte del giovane Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto a Nanterre. Alle porte della capitale un'auto in corsa è stata lanciata contro l'abitazione di un sindaco: ferita la moglie e i suoi figli piccoli. All'Eliseo vertice in serata per fare il punto sulle rivolte. Intanto, la nonna del ragazzo ucciso esorta la popolazione a fermarsi.

Sul fronte della guerra russo-ucraina, il Presidente delle Duma ha riferito che molti membri del gruppo Wagner hanno accettato la proposta del presidente russo Putin di continuare a difendere il Paese. Putin avrebbe proposto loro di continuare a prestare servizio. Apri combattimenti sono in corso nella regione orientale del Paese, come dichiarato nelle ultime ore da Kiev che riferisce dell'avanzata dei russi in "diverse direzioni". Gli ucraini, nell'area di Bakhmut, sarebbero invece in avanzata sul fianco meridionale con parziali successi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: