Francoforte: aggressione col coltello in città, diversi feriti.

Un uomo ha aggredito diverse persone con un coltello a Francoforte sul Meno, in Germania, nel quartiere della stazione. Almeno tre sarebbero in gravi condizioni. L'aggressore è stato arrestato. “Il pericolo è cessato", scrive la polizia locale su Twitter. Si indaga su movente e dinamica dell'accaduto; per ora al polizia escluderebbe un movente politico.

