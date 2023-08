MIGRANTI Frontex: sbarchi raddoppiati lungo la rotta centrale del mediterraneo, in calo ad est ed ovest A Lampedusa circo 800 arrivi in un giorno. Altri 500 soccorsi dalla Ocean Viking

89mila arrivi di migranti irregolari da gennaio a luglio lungo la rotta centrale del Mediterraneo. Mai così tanti dal 2017, secondo Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. A luglio in particolare gli arrivi sono stati ben 42.700, con un incremento del 19% rispetto all'anno passato. Il numero di attraversamenti irregolari su questa rotta è più che raddoppiato - +115% - rispetto al 2022. Contestualmente gli ingressi su altre rotte sono diminuiti: - 2% sul Mediterraneo occidentale e - 29% sulla rotta orientale. Una pressione migratoria, rileva Frontex, che non diminuirà "con i contrabbandieri che offrono prezzi più bassi per i migranti in partenza da Libia e Tunisia". Aumentano gli sbarchi e anche i morti: secondo i dati dell' Organizzazione internazionale per le migrazioni nel solo mese di luglio più di 2.060 persone sono scomparse nel Mediterraneo, la maggior parte delle quali sulla rotta centrale che è quella verso l'Italia. Solo oggi a Lampedusa, intanto, sono arrivati oltre 800 migranti mentre la Ocean Viking ne ha soccorsi altri 500.

