VATICANO Funerali Benedetto XVI, tutta l'area attorno a San Pietro sarà zona rossa Terzo e ultimo giorno per l'omaggio al feretro di Ratzinger. Papa Francesco: "Ci aiuti a riscoprire in Cristo la speranza di vivere"

Terzo e ultimo giorno per rendere omaggio al feretro di papa Benedetto XVI, nella Basilica di San Pietro. Giovedì mattina i funerali, cui prenderanno parte anche i Capitani Reggenti. Dalla mezzanotte alle 14 di domani l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, come da ordinanza del prefetto di Roma. Si accederà alla piazza solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell'ordine. Mentre la macchina organizzativa è in fermento per i funerali di Benedetto XVI, anche oggi migliaia di fedeli e personalità del mondo politico si sono recate in Basilica per l'ultima occasione di omaggiare il feretro.

Omaggio che non ha mancato di fare, nell'udienza generale, lo stesso papa Francesco, che domani presiederà le esequie, nel ricordare il suo predecessore. A Roma sono attese personalità religiose e istituzionali, tra cui i Capitani Reggenti di San Marino, anche dieci vescovi dalla Germania, 3.700 sacerdoti, e ancora cardinali e vescovi, tra questi ultimi non mancherà anche quello di San Marino e Montefeltro, Andrea Turazzi. Sarà presente anche una delegazione della comunità ebraica di Roma. In occasione delle esequie la presidenza del Consiglio ha disposto l'imbandieramento a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale.

Nel video l'intervento all'udienza generale di Papa Francesco

