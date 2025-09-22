Funerali Kirk: Trump rende omaggio all'attivista conservatore davanti a 200mila persone in Arizona Il presidente annuncia la Medal of Freedom. La vedova: “Perdono quel giovane, la risposta all’odio non è altro odio”

Funerali Kirk: Trump rende omaggio all'attivista conservatore davanti a 200mila persone in Arizona.

Donald Trump rende omaggio all'attivista conversatore ucciso, davanti a 200.000 persone accorse da tutta l'America allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona che era la sua casa. Il presidente Usa ha ricordato il ruolo chiave giocato da Kirk nella sua vittoria alla Casa Bianca e ha confermato che gli consegnerà la Medal of Freedom, la maggiore onorificenza civile americana.

A introdurre Trump è stata la giovane vedova, Erika Kirk che ha affermato: "Mio marito voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all'odio non è altro odio". Sul palco quasi tutta l'amministrazione Trump. Il ministro della sanità, Robert Kennedy Jr, ha paragonato Kirk a Gesù

