SUMMIT G20: accordo storico sulla tassazione alle multinazionali

G20: accordo storico sulla tassazione alle multinazionali.

Storico accordo al G20 di Venezia sulla tassazione globale delle multinazionali. Si va verso un'aliquota minima del 15%, così come indicato nell’accordo OCSE, e una ripartizione degli utili tra i paesi. A darne l'annuncio, con un tweet pubblicato direttamente dalla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali , il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, che si dice “orgoglioso di partecipare ad una giornata storica". Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ringrazia il suo omologo Franco "per come la presidenza italiana ha organizzato questo G20", che ha anche posto l'attenzione sulle varianti del Covid-19 come fattore di rischio rispetto a un quadro macroeconomico di ripresa globale.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: