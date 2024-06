MEDIO ORIENTE G7, l'anticipazione di Bloomberg: nel documento finale la tregua a Gaza e lo stop del sostegno cinese a Mosca Gli Stati Uniti intanto annunciano nuove sanzioni contro la Russia

Stop al sostegno militare della Cina alla Russia, aumento di produzione e consegna di armi di difesa a Kiev e via libera al piano Biden per la tregua a Gaza. Sono i tre punti principali presenti nel documento finale del G7, anticipati dall'agenzia Bloomberg. Dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres rimarcato l'impegno nell'invio di aiuti umanitari a Gaza, sottolineate però anche le difficoltà causate dai costanti bombardamenti israeliani.

Il G7, afferma Guterres, ha un ruolo fondamentale per la pace in Medio Oriente. Accolgo con favore le recenti iniziative del presidente Biden ed esorto tutte le parti a cogliere ogni opportunità per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, creando il terreno per una soluzione a due stati.

Gli Stati Uniti intanto annunciano nuove sanzioni contro la Russia che colpiscono, tra gli altri, la Borsa di Mosca. Il Cremlino dichiara di essere pronto a rispondere alle azioni americane: “Come sempre in questi casi – commenta la rappresentante del ministero degli esteri Maria Zakharova – la Russia non lascerà senza risposta azioni così aggressive".



