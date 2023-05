GIAPPONE G7: media, Zelensky presente a sorpresa a Hiroshima A margine dei lavori del G7, secondo quanto si apprende da fonti italiane, un incontro di coordinamento Ue

Volodymyr Zelensky si avvia a partecipare di persona al G7 di Hiroshima, appena apertosi in Giappone. Lo riportano più media internazionali, tra cui Bloomberg, ribaltando a sorpresa quanto annunciato ieri dal premier nipponico Fumio Kishida secondo cui il presidente ucraino sarebbe intervenuto a una sessione in programma domenica in videoconferenza. La volontà di essere a Hiroshima sarebbe emersa nelle ultime ore, con l'obiettivo di Zelensky di incontrare leader, tra cui il premier indiano Modi e il presidente brasiliano Lula, finora neutrali o poco ostili verso l'aggressione della Russia ai danni di Kiev.

Ha preso il via intanto la prima sessione di lavoro del G7, con focus sulla cooperazione e l'economia globale. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, padrone di casa, sta introducendo i lavori ai leader. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è seduta al tavolo tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro canadese Justin Trudeau.



E' in corso a margine dei lavori del G7, secondo quanto si apprende da fonti italiane, un incontro di coordinamento Ue. Partecipano la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

