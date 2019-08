G7, sul tavolo anche gli incendi in Amazzonia

Gli incendi in Amazzonia irrompono nei temi sul tavolo del G7 che si apre oggi a Biarritz in Francia, dove nei primi scontri 4 agenti sono rimasti feriti e 17 persone sono state arrestate.

Bolsonaro mette la mani avanti: in un breve discorso trasmesso a reti unificate, ha detto che gli incendi forestali in Amazzonia, che "non sono al di sopra della media degli ultimi 15 anni", non posso servire come "pretesto per imporre sanzioni internazionali" contro il Brasile, alla vigilia del vertice G7 di Biarritz in cui vari paesi, capitanati dalla Francia, hanno detto che intendono prendere misure per garantire la protezione ambientale nel paese sudamericano.

Trump offre intanto l'aiuto degli Usa al Brasile per fronteggiare gli incendi. "Ho appena parlato con il presidente Jair Bolsonaro - ha twittato. Le nostre prospettive commerciali sono entusiasmanti e il nostro legame è forte, forse più di sempre. Gli ho detto che se gli Usa possono aiutare il Brasile con gli incendi dell'Amazzonia, siamo pronti ad assisterli!".