Gaza: 10 morti in bombardamento israeliano; 8 bambini e 2 donne Sempre più drammatica la situazione nella Striscia. Ripresi in mattinata i lanci di razzi da parte delle milizie palestinesi

Domani il Consiglio di sicurezza dell'Onu; ma appare quanto mai impervia la strada per una soluzione diplomatica della crisi, specie dopo gli avvenimenti di queste ore. Media palestinesi riferiscono di un'intera famiglia – 8 bambini e 2 donne – spazzata via, la scorsa notte, da un bombardamento israeliano in un campo profughi nel nord della Striscia. Si contano a decine le vittime civili a Gaza; da dove sono ripresi questa mattina i lanci di razzi.

Inascoltata – al momento – la proposta egiziana di un cessate il fuoco, anche parziale, per evacuare i feriti. Tutto ciò mentre si ripetono gravi episodi di violenza nelle strade delle città a popolazione mista di Israele, con scontri tra estremisti ebrei ed arabo-israeliani e devastazioni. In un rione di Tel Aviv due bambini sono rimasti ustionati, dopo che una molotov aveva scatenato un incendio nell'appartamento di una famiglia araba.

Disordini anche a Lod, Acri e Gerusalemme est, dove è stata attaccata una volante della polizia. Scenari da guerra civile. Mentre in Cisgiordania, nelle ultime 24 ore, 11 palestinesi hanno perso la vita – e 251 sono rimasti feriti – nel corso di scontri con l'Esercito. Tensione altissima oggi; gli arabi di Israele ricordano infatti la “Nakba”, il disastro: ossia l'anniversario del giorno in cui fu fondato Israele. La polizia resta in stato di massima allerta.

