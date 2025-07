ESTERI Gaza: 73 persone uccise mentre aspettavano aiuti

Gaza: 73 persone uccise mentre aspettavano aiuti.

Sale a 73 il numero delle persone uccise dagli attacchi israeliani a Gaza mentre erano in attesa degli aiuti umanitari. In giornata l'esercito israeliano aveva emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi nella Striscia di Gaza centrale, per l'avvio delle operazioni di terra. Messa domenicale celebrata dal cardinale Pizzaballa nella parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, colpita giovedì scorso da un colpo di mortaio israeliano. "Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra", afferma durante l'Angelus Papa Leone XIV.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: