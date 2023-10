MEDIORIENTE Gaza alla fame: saccheggiati i magazzini di viveri Onu

Gaza alla fame: saccheggiati i magazzini di viveri Onu.

Gaza alla fame prende d'assalto i centri di distribuzione umanitari Onu. Arrivati domenica sera altri 24 camion di aiuti dal valico di Rafah, per un totale di 118. L'alto commissario delle Nazioni Unite per rifugiati interviene oggi al Consiglio di sicurezza. Le truppe israeliane continuano ad aumentare le operazioni all'interno della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui durante la notte "sono stati uccise dozzine di terroristi che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati".

Venerdì è atteso un discorso tv del leader di Hezbollah. Venti persone tra cui 9 agenti sono rimaste ferite e 60 sono state arrestate in un assalto contro un volo in arrivo da Israele in uno scalo del Daghestan. Dagli Usa "ferma condanna alle proteste antisemite".

