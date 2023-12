Gaza: almeno 106 morti in un bombardamento aereo israeliano Botta e risposta fra Usa e milizie filoiraniane nel nord dell'Iraq

Gaza: almeno 106 morti in un bombardamento aereo israeliano.

È salito ad almeno 106 morti il bilancio delle vittime del bombardamento aereo israeliano che ha colpito lunedì il campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta sul suo sito web l'agenzia di stampa americana Associated Press, citando i registri del vicino ospedale di Al-Aqsa.



Un precedente bilancio fornito dal ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas parlava di almeno 70 morti. Si tratta di uno dei raid israeliani più sanguinosi dall'inizio dell'operazione militare seguita all'attacco del movimento islamista palestinese contro lo Stato ebraico il 7 ottobre scorso.



Altre bombe israeliane hanno colpito oggi la sede della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis (sud) e ci sono vittime. Due palestinesi - uno di 17 anni - sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fawwar, a sud di Hebron, in Cisgiordania.



Un attacco con un drone ha preso di mira lunedì sera una base militare nel nord dell'Iraq, utilizzata dalle forze statunitensi e della coalizione anti-jihadista, vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L'attacco ha causato "feriti", ha detto il primo ministro iracheno per gli affari militari Rasool, senza fornire ulteriori dettagli.



Un funzionario militare statunitense, parlando in condizione di anonimato, ha confermato all'Afp che un attacco con droni è stato lanciato "contro le forze statunitensi e della coalizione" nella base aerea, aggiungendo "siamo ancora in attesa della valutazione dei danni". Non molto tempo dopo l'attacco dei droni, la Resistenza Islamica in Iraq ha affermato di aver lanciato un drone contro un'altra base che ospita forze Usa, vicino ad Harir, a nord-est di Erbil.



Gli Stati Uniti, come risposta, hanno annunciato di aver colpito tre siti utilizzati da Hezbollah e altre forze appoggiate dall'Iran in Iraq. Almeno un membro delle forze filo-iraniane è stato ucciso e altri 24 sono rimasti feriti secondo fonti della sicurezza irachena.

